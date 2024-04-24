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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"بصيرة" يعرض نتائج تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل بمصر

صدى البلد

عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، نتائج تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر،  والتي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف.


جاء ذلك خلال الجلسة الثانية ، ضمن فعاليات ندوة " الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادى للمرأة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي ، واستضافته مكتبة الاسكندريه صباح اليوم ، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي ونهلة زيتون مسئولة الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم ولفيف من الشخصيات العامة.

وأشارت إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور هي حق المرأة في العمل، ودور المرأة داخل وخارج الأسرة، ودور الرجل، وظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل.

وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن المرأة لا تصلح للشغل إلا فى أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي الذي يجعل المرأة تعمل هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

وتوضح النتائج ايضا أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليماً مقارنةً بالأقل تعليماً.

ولفتت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية، بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.

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