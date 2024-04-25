بعد 12 سنة زواجا.. أحمد جمال سعيد ينفصل عن زوجته سارة قمر

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد انفصاله عن زوجته سارة قمر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونكشف في الفيديو التالي، عن قصة الحب الكبيرة التي جمعت بين الفنان أحمد جمال سعيد وزوجته سارة قمرن وكواليس طلاق أحمد جمال سعيد وزوجته.

الفنان أحمد جمال سعيد، ولد في 21 يناير 1989، وبدأ مسيرته في التمثيل سنة 1997، وهو حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان من ابنتهما مها.

كانت آخر أعمال أحمد جمال سعيد مسلسل “صيد العقارب” بطولة غادة عبدالرازق، سيمون، محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، محمود عبدالمغني، عماد صفوت، ميرنا الجوهري، ريم المصري، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر الفنان أحمد جمال سعيد، عن سعاده بالمشاركة في مسلسل كامل العدد، قائلا: "من أجمل الأشياء التي حدثت لي في حياتي".