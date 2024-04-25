يسرا اللوزي: العمل مع إياد نصار ممتع| فيديو

قالت الفنانة يسرا اللوزي،:" أنا بحاول أختار أدواري والسيناريو بالرغم أن كان نفسي أعمل سينما بس لما بيجلي مسلسل زي ده وبعمله بقلب بحس بمسئولية كبيرة جداً من اللي بعده ويكون أعلى من ده.

وأضافت يسرا اللوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن العمل مع إياد نصار ممتع جدا اشتغلنا مع بعض في ٢٠٠٩ لما كنا كتاكيت وفاهمين بعض وكان مشهد المواجهة قدامه من أصعب المشاهد في المسلسل أكثر من ٥ ساعات.

وأضافت يسرا اللوزي كذلك المشهد الأخير مع أسماء أبو اليزيد من المشاهد الصعبة جداً أخدنا فيها وقت طويل.