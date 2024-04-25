محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة تستوعب 75 ألف مواطن

كشف محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفاصيل مشروع إن مدينة رفح الجديدة، الذي يخدم الاهالي، قائلا: مشروع لا يقل عن أي مدينة في مصر، سواء شكلا او تشطيبا.



وأوضح محمد عبدالفضيل شوشة، خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"، ، أن مدينة رفح الجديدة تستوعب 75 ألف مواطن، وهي من مدن الجيل الرابع، متابعا:" نحن بدأنا من حيث انتهى الأخرون.



واسترسل: الأولوية في التسكين لأهالي رفح، والمدينة تتكون من 3 مراحل رئيسية والمرحلة الأولى بها 272 عمارة سكنية تنقسم إلى 3 أسبقيات تضم الأسبقية الأولى41 عمارة بها 656 وحدة سكنية مخصصة لأهالي رفح.



وشدد على أن المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة كاملة التشطيب تسليم مفتاح، متابعا: الأسبقية الثانية عبارة عن 43 عمارة كاملة التشطيب والأسبقية الثالثة عبارة عن 188 عمارة سكنية، وتصل مساحة الوحدة إلى 120 مترا.



