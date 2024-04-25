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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ شمال سيناء: مدينة رفح الجديدة تستوعب 75 ألف مواطن

محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

كشف محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفاصيل مشروع إن مدينة رفح الجديدة، الذي يخدم الاهالي، قائلا: مشروع لا يقل عن أي مدينة في مصر، سواء شكلا او تشطيبا.

وأوضح محمد عبدالفضيل شوشة، خلال حواره ببرنامج “على مسؤوليتي، المذاع على قناة ”صدى البلد"، ، أن مدينة رفح الجديدة تستوعب 75 ألف مواطن، وهي من مدن الجيل الرابع، متابعا:" نحن بدأنا من حيث انتهى الأخرون.

واسترسل: الأولوية في التسكين لأهالي رفح، والمدينة تتكون من 3 مراحل رئيسية والمرحلة الأولى بها 272 عمارة سكنية تنقسم إلى 3 أسبقيات تضم الأسبقية الأولى41 عمارة بها 656 وحدة سكنية مخصصة لأهالي رفح.

وشدد على أن المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة كاملة التشطيب تسليم مفتاح، متابعا: الأسبقية الثانية عبارة عن 43 عمارة كاملة التشطيب والأسبقية الثالثة عبارة عن 188 عمارة سكنية،  وتصل مساحة الوحدة إلى 120 مترا.

 

شمال سيناء مدينة رفح الجديدة مدينة رفح برنامج “على مسؤوليتي مدن الجيل الرابع

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