سيف زاهر يطرح سؤالا ناريا للجمهور بعد خسارة ليفربول أمام إيفرتون

طرح الإعلامي سيف زاهر سؤالا مثيرا للجمهور بعد خسارة ليفربول أمام مضيفه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2-0، مساء امس الأربعاء، على أرض ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك: بعد خسارة ليفربول فى الديربي أمام إيفرتون 2-0 .. هل انتهى أمل ليفربول فى المنافسة على الدوري ............... ؟

وسقط ليفربول أمام مضيفه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد 2-0، مساء الأربعاء، على أرض ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة ابتعد ليفربول عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته في الديربي.

وسجل هدفي اللقاء كل من جاراد برانثوايت في الدقيقة 27 ودومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 58.

وتجمد رصيد ليفربول بهذه الخسارة عند 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط وراء المتصدر آرسنال، وبفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، الذي يلاقي برايتون الخميس، وله مباراة مؤجلة أخرى أيضا.

فيما ابتعد إيفرتون أكثر عن المراكز المؤدية إلى الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز 16.

كشف فريقا ليفربول وإيفرتون عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما في ديربي الميرسيسايد، مساء الأربعاء على أرض الثاني، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعود محمد صلاح إلى تشكيلة ليفربول الأساسية، بعدما شارك كبديل في المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على فولهام 3-1.