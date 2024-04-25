تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 25 أبريل 2024، حيث استقرت بعض الأصناف وانخفض البعض الآخر.

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم، الخميس، في مصر كالتالي:

الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الملوخية من 10 إلى 12 جنيها.

البطاطس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو.

الخيار 7 جنيهات.

البصل 20 جنيها.

الكوسة 6 جنيهات.

الباذنجان 7 جنيهات.

الفلفل الرومي 13 جنيها.

الثوم بين 30 إلى 35 جنيها.

الفاصوليا 11 جنيها.

بسلة 20 جنيها.

سبانخ 10 جنيهات.

بامية 60 جنيها.

قلقاس 21 جنيها.

لفت 4 جنيهات.

بطاطا 16 جنيها.

الجزر تسجل 7 جنيهات.

بنجر 4 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم، الخميس، كالتالي:

الجوافة 18 جنيها.

البرتقال 18 جنيها.

كمثرى من 50 إلى 100 جنيه.

يوسفي 12 جنيها.

البلح 60 جنيها.

الفراولة 11 جنيهات.

رمان 22 جنيها.

خوخ 27 جنيها.