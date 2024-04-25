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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 25 أبريل 2024، حيث استقرت بعض الأصناف وانخفض البعض الآخر.

وجاءت أسعار الخضراوات  اليوم، الخميس، في مصر كالتالي:

الطماطم من  8 إلى 10  جنيهات للكيلو.

الملوخية من 10 إلى 12 جنيها.

البطاطس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو.

الخيار 7 جنيهات.

البصل 20 جنيها.

الكوسة 6 جنيهات.

 

 

الباذنجان 7 جنيهات.

الفلفل الرومي 13 جنيها.

الثوم بين 30 إلى 35 جنيها. 

الفاصوليا 11  جنيها.

بسلة 20 جنيها.

سبانخ 10 جنيهات. 

بامية 60 جنيها.

قلقاس 21 جنيها.

لفت 4 جنيهات. 

بطاطا 16 جنيها.

الجزر تسجل 7 جنيهات.

بنجر 4 جنيهات.  

وجاءت أسعار الفاكهة  اليوم، الخميس، كالتالي:

الجوافة  18 جنيها.

البرتقال 18  جنيها.

كمثرى من 50 إلى 100 جنيه.

يوسفي 12 جنيها. 

البلح 60 جنيها. 

الفراولة 11  جنيهات.

رمان 22 جنيها.

خوخ 27 جنيها.

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