تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 25 أبريل 2024، حيث استقرت بعض الأصناف وانخفض البعض الآخر.
وجاءت أسعار الخضراوات اليوم، الخميس، في مصر كالتالي:
الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
الملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
البطاطس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو.
الخيار 7 جنيهات.
البصل 20 جنيها.
الكوسة 6 جنيهات.
الباذنجان 7 جنيهات.
الفلفل الرومي 13 جنيها.
الثوم بين 30 إلى 35 جنيها.
الفاصوليا 11 جنيها.
بسلة 20 جنيها.
سبانخ 10 جنيهات.
بامية 60 جنيها.
قلقاس 21 جنيها.
لفت 4 جنيهات.
بطاطا 16 جنيها.
الجزر تسجل 7 جنيهات.
بنجر 4 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة اليوم، الخميس، كالتالي:
الجوافة 18 جنيها.
البرتقال 18 جنيها.
كمثرى من 50 إلى 100 جنيه.
يوسفي 12 جنيها.
البلح 60 جنيها.
الفراولة 11 جنيهات.
رمان 22 جنيها.
خوخ 27 جنيها.