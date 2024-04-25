سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 25 إبريل 2024

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس25-4-2024، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 154.75 جنيه للشراء، و155.78 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فسجل 155.47 جنيه للشراء، و155.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري 154.75جنيه للشراء.

155.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

155.47جنيه للشراء.

155.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

150.72جنيه للشراء.

155.78جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

150.92 جنيه للشراء.

155.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

155.32 جنيه للشراء.

155.78جنيه للبيع.