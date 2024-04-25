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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

صدى البلد

قام مئات المستطونين الإسرائيلين ، اليوم الخميس، بإقتحام باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع "عيد الفصح" اليهودي.

وأوضحت مصادر محلية أن أكثر من 430 مستعمرا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى، بالتزامن مع ثالث أيام عيد "الفصح اليهودي".

ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام "عيد الفصح"، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

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