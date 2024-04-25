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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

صدى البلد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " أمريكا تعلن لأول مرة عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا".

وقال التقرير إنه بعدما كان إرسالها يحدث بشكل سري وعبر اتفاقات داخل الأروقة المغلقة، أعلنت الخارجية الأمريكية وللمرة الأولى عن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا قادرة على استهداف مناطق داخل روسيا، بعدما كانت إدارة بايدن قد تحفظت بالسابق على تزويد كييف بها بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف أن الشبكة الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم البينتاجون قوله إن إدارة بايدن وافقت على إرسال صواريخ أتاكمس بعيدة المدى في فبراير لاستخدامها داخل أوكرانيا عبر إدراجها في حزمة المساعدات البالغة 300 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وتابع أن التحفظ الأمريكي السابق حول هذا النوع من الأسلحة رأته إندبندنت البريطانية بأنه مرتب جزئيا بمدى الصواريخ مع مخاوف من أن كييف قد تستخدم الأسلحة لضرب عمق الأراضي الروسية ما يثير غضب موسكو ويسبب تصعيد الصراع.

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