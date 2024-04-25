في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة المخرج علي بدرخان|فيديو

عرضت القناة الأولى ، تقريرا تليفزيونيا بعنوان « في ذكرى ميلاده .. محطات فنية في حياة المخرج علي بدرخان».

يذكر أن اليوم يحل عيد ميلاد المخرج علي بدرخان الذي قدم أعمالا كبيرة ومميزة، وكان أبرزها مع زوجته الراحلة سعاد حسني.

وأضاف التقرير أن «المخرج الكبير علي بدرخان ولد في 25 إبريل عام 1946، ونشأ في منزل والده الذي يعد واحدا من أهم المخرجين في جيله، وهو المخرج أحمد بدرخان، الذي شجع نجله على اقتحام عالم السينما».

وتابع: «بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في عدد من الأعمال أبرزها أرض النفاق ونادية والاختيالر والعصفور، وقدم أول أفلامه السينمائية عام 1973 في فيلم «الحب الذي كان» من تأليف رأفت الميهي وبطولة سعاد حسني وزهرة العلا ومحمود ياسين».

وواصل: «قدم علي بدرخان في عام 1974 واحدا من أهم أفلامه السينمائية خلال مسيرته، وهو فيلم الكرنك عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكتب للفيلم السيناريو والحوار ممدوح الليثي، ومن بطولة سعاد حسني ونور الشريف ومحمد صبحي وكمال الشناوي».