مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية

هنأ عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى ال42 لعيد تحرير سيناء.



وقال السعيد، في تصريحات له، إن تحرير سيناء يمثل يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية المليئة بالفخر والإنجازات والبطولات والتضحيات، وهو رمز لعزة وكبرياء وقوة وفخر هذا البلد الأبي.



وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن المصريون قدموا ملحمة بطولية استعادوا به أرضنا الزكية من براثن الاحتلال الصهيوني، وأذاقوه شر هزيمة، وقدموا للعالم نموذجًا عظيمًا لقوة وعظمة العسكرية المصرية وذكاء وفطنة الدبلوماسية المصرية.



وأضاف أن هذه الذكرى سُجلت بأحرف من نور في سجلات التاريخ ويظل العالم بأثره ينحنى تقديراً واحترامًا لما قدمه المصريون بدمائهم وأرواحهم من أجل عزة وكرامة وطنهم.

وتابع: "ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية نود أن نوجه التحية إلى الرئيس السيسي الذي يقود ملحمة غير مسبوقة من البناء والتعمير والتنمية على أرض سيناء الحبيبة.. ملحمة أعادت سيناء بحق لقلب النيل".



واختتم قائلا: "تحية لكل جموع الشعب المصري وتحية لكل أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يحيا وطنهم".