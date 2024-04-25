رئاسة اتحاد الكرة ليست سهلة.. تصريحات أحمد مجاهد عن ترشح أحمد دياب للجبلاية

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة الأسبق مفاجأة، بشأن أحمد دياب في تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال “مجاهد”: رئاسة اتحاد الكرة ليست سهلة خاصة إن لم تكن تمتلك خبرات، أنا لا أريد تقييم أحد، لكن لا يجوز إن لم تكن عضوًا أو نائبًا أو رئيس نادٍ أن تترشح فجأة على مقعد الرئاسة هنا نسأل: ماذا حققت من خبرات؟".

ويذكر أنه قد كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة الأسبق مفاجأة، بشأن هاني أبو ريدة في تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال "مجاهد": "هاني أبو ريدة لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة وهو الأجدر والأقدم وله الأولوية وفي حال عدم ترشحه وقتها سأترشح لرئاسة الاتحاد"