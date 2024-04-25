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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشارك فعاليات برنامج Red and Green

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في فاعليات برنامج Red and Green الذي ينظمة فريق شباب يدير شباب YLY بالقليوبية.
يتناول البرنامج مفهوم  الصحة النفسية وتصحيح مفاهيم السوشيال ميديا ، وتاثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب وما يتعرض له الشباب من محتوى قد يؤدي إلى حالات اكتئاب او غيرها من الحالات النفسية سواء كانت بشمل سلبي او إيجابي، كما قدم البرنامج عددا من الخطوات التي يتبعها الشباب للبعد عن المحتوى السلبي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعرض للمحتوى الإيجابي.  
وفي ختام الفعاليات كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المحاضرين في الفعالية  معربا عن سعادته بالتواجد بين شباب وزارة الشباب والرياضة وشباب الجامعات لتشجيعهم على تنفيذ الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.  
جدير بالذكر أن فريق شباب يدير شباب أحد أهم واكبر الكيانات الشبابية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة والتي أطلقها وزير الشباب والرياضة في 2018 ولها خطة نشاط ودور كبير في تنظيم فعاليات وزارة الشباب والرياضة بكافة المحافظات .

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