عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقا بمروى مائي بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى طفل  مصرعه غرقا أثناء سقوطه بمروى مائي  أمام منزله بمنطقة المزرعة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية أثناء لهوه أمام المنزل. 

تلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من مركز المطرية  بوصول الطفل "محمد .ع.أم"،3" أعوام  ومقيم طرف أسرته بمنطقة المزرعة بندر المطرية "جثة هامدة".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية وبسؤال والدته "منار.م.م ،35 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت حال لهو نجلها على شاطئ مروى مائي مار أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بالمياه وتوفي غرقا وقيام الأهالي بإنتشاله في حينه ونقله الى مستشفى المطرية المركزي ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية شرطة المطرية لقي طفل مصرعه محافظة الدقهلية مستشفى المطرية المركزي مستشفي المطرية مركز شرطة ضباط مباحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: انطلاق أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

ترشيحاتنا

مؤسس "مقاطعة السمك في بورسعيد": 70% من المحلات بالمحافظة أغلقت

محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير

مصطفى بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط

مصطفى بكري: نحتاج إجراءات تنفيذية عاجلة تساعد السيسي على أداء برنامجه الرئاسي

غياب هالاند.. مفاجأة في تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

10 فوائد مذهلة| بذور سحرية لبناء العضلات وتحسين صحة البشرة.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي.. ابنة أصالة تستعرض جمالها

فوق الركبة .. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة لافتة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

بـ البشكير .. هنادي مهنا تثير الجدل بظهور جريء

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ