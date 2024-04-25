مصرع طفل غرقا بمروى مائي بالدقهلية

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء سقوطه بمروى مائي أمام منزله بمنطقة المزرعة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية أثناء لهوه أمام المنزل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز المطرية بوصول الطفل "محمد .ع.أم"،3" أعوام ومقيم طرف أسرته بمنطقة المزرعة بندر المطرية "جثة هامدة".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المطرية وبسؤال والدته "منار.م.م ،35 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت حال لهو نجلها على شاطئ مروى مائي مار أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط بالمياه وتوفي غرقا وقيام الأهالي بإنتشاله في حينه ونقله الى مستشفى المطرية المركزي ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.