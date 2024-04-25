خبير عسكري: منظمة سيناء العربية أصابت إسرائيل بالرعب خلال حرب الاستنزاف

قال اللواء أحمد زغلول، رئيس جهاز شئون القبائل السابق بالمخابرات الحربية السابق، إن منظمة سيناء العربية أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقلق والتوتر على مدار الوقت خلال حرب الاستنزاف بسبب قيامهم بالعديد من العمليات النوعية والفدائية وجعلتهم دائما في حالة يقظة وترقب من أي استهدافات.

وأضاف اللواء أحمد زغلول، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم إنشاء منظمة سيناء العربية وضمت العديد من الفدائيين وضباط الجيش، ووصل عدد أفراد المنظمة إلى 777، ولعبت دورا كبيرا في كشف تحركات جيش الاحتلال، موضحا أن مصر دائما ولادة بالعديد من الأبطال العظماء.

دور قبائل سيناء

وأكد رئيس جهاز شئون القبائل السابق بالمخابرات الحربية السابق، أهمية دور قبائل سيناء في تحرير سيناء واستعادتها من أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أهمية أن يكون للجيش المصري عيون في سيناء لإمدادهم بالمعلومات وتحركات جيش الاحتلال.

