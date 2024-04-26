أحمد كشك عن شخصية السبتى بمسلسل العتاولة: مرت بثلاث مراحل

كشف الفنان أحمد كشك تفاصيل شخصية “ناصر السبتي” في مسلسل العتاولة بطولة الفنانين أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة،معقبا:" كانت مكتوبه حلو".

وأوضح أحمد كشك خلال حوار مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الفضائية الاولى" انه سبق وشارك في مسلسل الاختيار 2، معقبا:" بعتز بدوري في مسلسل الاختيار".

وقال أحمد كشك أن شخصية السبتي كانت جميلة للغاية ومرت بثلاث مراحل خلال مسلسل العتاولة.

وأشاد الفنان أحمد كشك بالتعاون الكبير بين جميع الممثلين خاصه الفنان احمد السقا ،معقبا:" السقا قدام الكاميرا بينسى اي اعتبارات للشهرة والمكانة ويتعامل كممثل مع الجميع.

اسكندرانى

وةوضح الفنان أحمد كشك والذي قدم شخصية السبتى بمسلسل عتاولة انه في الاصل من محافظة الاسكندرية.