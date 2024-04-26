موريتانيا توقع ثلاث مذكرات تفاهم حول الهيدروجين الأخضر مع شركات أوروبية

وقع وزير الطاقة الموريتاني، الناني ولد أشروقة، مساء أمس /الخميس/ في نواكشوط، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أوروبية؛ لتطوير مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر.



وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية أن المذكرة الأولى الموقعة مع شركة إسبانية، تتعلق بإطلاق مشروع لإنتاج الصلب الأخضر في موريتانيا.



وتتعلق المذكرة الثانية، الموقعة مع شركة إسبانية بإطلاق مشروع نموذجي للهيدروجين الأخضر.



وتهدف المذكرة الثالثة الموقعة مع شركة إيطالية إلى إطلاق مشروع هو الأول من نوعه في أفريقيا، ويهدف إلى تقييم إمكانية تصنيع المحللات الكهربائية بموريتانيا.