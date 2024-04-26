الجيش الروسي يعلن قصف قطار يحمل أسلحة في أوكرانيا.. تفاصيل

أكد الجيش الروسي اليوم، الجمعة، أنه قصف قطاراً في منطقة دونيتسك الأوكرانية (شرق) كان يحمل أسلحة غربية الى كييف، بعد سلسلة ضربات استهدفت شبكة السكك الحديد في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفق ما نقلته "فرانس برس": إن "قطارا يحمل اسلحة غربية ومعدات عسكرية تم استهدافه قرب بلدة أوداتشنيه"، من دون توضيحات إضافية عما أسفرت عنه هذه الضربة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".