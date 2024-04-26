اتجاهات الاستزراع السمكي ضمن مناقشات مؤتمر الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ |صور

واصلت فعاليات المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، المنعقد في مدينة الغردقة، أعمالها لليوم الرابع على التوالي، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من مختلف الجامعات المصرية والشركات المتخصصة في مجال الطب البيطري.

وشهد اليوم الرابع من المؤتمر عقد عدد من الجلسات العلمية الهامة، والتي تناولت موضوعات حيوية تركز على تعزيز الاستزراع السمكي وبحث حلول مستدامة لتحدياته.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية البحث العلمي في تطوير مجال الاستزراع السمكي وحماية الثروة السمكية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دور البحث العلمي في حل المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع بطريقة مستدامة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على البحث عن بدائل للأعلاف ذات التكلفة الباهظة، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على معدلات النمو العالية للأسماك.



تضمنت جلسات اليوم الرابع للمؤتمر محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي" قدمها الدكتور الخطيب يسري جعفر، أستاذ أمراض الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث. تناولت المحاضرة تطبيق وسائل الاستزراع السمكي الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الأسماك، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

كما تضمنت الجلسة محاضرة أخرى بعنوان "الاتجاهات الحديثة لتطبيقات استخدام الصويا المتخمرة في أعلاف الأسماك" قدمها الدكتور محمد أبو السعود، مدير قطاع البحث والتطوير بشركة نيوترفيت. تناولت المحاضرة البحث عن بدائل جديدة لمكونات الأعلاف التقليدية بأسعار مناسبة وكفاءة عالية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتوفير أسماك بأسعار مناسبة للمستهلكين.



اختتمت فعاليات اليوم الرابع من المؤتمر بمناقشة عدد من الأبحاث العلمية في مجال أمراض الأسماك ورعايتها، والتي تناولت موضوعات هامة مثل الإضافات الآمنة لعلف الأسماك التي تساهم في زيادة معدلات النمو وتحسين قدرتها المناعية.

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