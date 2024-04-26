بمشاركة سفيرة الإمارات.. تحقيق الأمنيات في مستشفى أبو الريش

شاركت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، مع مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية في احتفالية تحقيق أمنيات تسعة أطفال من مرضى مستشفى "أبو الريش الياباني" بالقاهرة.

حضر الاحتفالية هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية، وصالح السعدي نائب سفير المارات لدى مصر، والدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة- رئيس مجلس إدارة المستشفيات.

كما حضر احتفالية حفل تحقيق الامنيات الدكتورة رشا جمال، مدير عام مستشفى أبو الريش الياباني، ونهى الشوربجي، مديرة المشاريع والبرامج في مؤسسة "تحقيق أمنية".