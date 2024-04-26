اعتقال وزير الزراعة الأوكراني بتهمة الفساد

في تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية في كييف، احتل اعتقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، وسط تحقيق في فساد بملايين الدولارات، مركز الصدارة، حيث يواجه سولسكي، الذي اتُهم رسميًا بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض تقدر قيمتها بأكثر من 7 ملايين دولار خلال فترة عمله كرئيس لشركة زراعية كبرى وكعضو في البرلمان، الاحتجاز جاء حتى 24 يونيو، بناءً على أمر من محكمة مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الكفالة بحوالي 1.9 مليون دولار.

إن توقيت اعتقال سولسكي جدير بالملاحظة في السياق الأوسع لمعركة أوكرانيا المستمرة ضد الفساد، وخاصة في ضوء تطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. على الرغم من التعهدات العديدة بمكافحة الفساد، كافحت أوكرانيا للتخلص من آفة الممارسات الفاسدة المستمرة، والتي يعود تاريخها إلى حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وتسلط قضية سولسكي الضوء على مدى انتشار الفساد داخل المجالين السياسي والاقتصادي في أوكرانيا. وباعتباره شخصية بارزة لها علاقات مع قطاع الأعمال والسياسة، فإن تورطه المزعوم في أنشطة فاسدة يلقي بظلاله على جهود البلاد لتحسين الحكم والشفافية.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن عرض استقالة سولسكي وتعهده بالتعاون مع التحقيق يدل على الاعتراف بخطورة الاتهامات الموجهة ضده. ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إلى سولسكي تشير أيضًا إلى تورط عشرات الأفراد الآخرين، بما في ذلك موظفون حكوميون، مما يشير إلى وجود شبكة أوسع من الفساد داخل البيروقراطية الأوكرانية.

يتطرق التقرير إلى المشهد الأوسع لفضائح الفساد في أوكرانيا، لا سيما تلك المتعلقة بالمشتريات العسكرية بعد الغزو الروسي في عام 2022. وتسلط إقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لوزير دفاع البلاد العام الماضي بسبب فضائح المشتريات الضوء على حجم قضايا الفساد التي تواجه أوكرانيا. حتى داخل أجهزتها الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعليق نائب رئيس المجلس الإقليمي في منطقة زابوريزهيا بسبب فضيحة رشوة يسلط الضوء بشكل أكبر على الطبيعة المستوطنة للفساد على مختلف مستويات الحكومة.

بشكل عام، يعد اعتقال ميكولا سولسكي بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي تواجهها أوكرانيا في استئصال الفساد وإعادة بناء ثقة الجمهور في مؤسساتها. وبينما تبحر البلاد في طريقها نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي، تظل معالجة الفساد أولوية حاسمة لضمان التنمية المستدامة وتعزيز إطار حكم أكثر مساءلة.