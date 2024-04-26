عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال وزير الزراعة الأوكراني بتهمة الفساد

صدى البلد

في تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية في كييف، احتل اعتقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، وسط تحقيق في فساد بملايين الدولارات، مركز الصدارة، حيث يواجه سولسكي، الذي اتُهم رسميًا بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أرض تقدر قيمتها بأكثر من 7 ملايين دولار خلال فترة عمله كرئيس لشركة زراعية كبرى وكعضو في البرلمان، الاحتجاز جاء حتى 24 يونيو، بناءً على أمر من محكمة مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الكفالة بحوالي 1.9 مليون دولار.

إن توقيت اعتقال سولسكي جدير بالملاحظة في السياق الأوسع لمعركة أوكرانيا المستمرة ضد الفساد، وخاصة في ضوء تطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. على الرغم من التعهدات العديدة بمكافحة الفساد، كافحت أوكرانيا للتخلص من آفة الممارسات الفاسدة المستمرة، والتي يعود تاريخها إلى حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وتسلط قضية سولسكي الضوء على مدى انتشار الفساد داخل المجالين السياسي والاقتصادي في أوكرانيا. وباعتباره شخصية بارزة لها علاقات مع قطاع الأعمال والسياسة، فإن تورطه المزعوم في أنشطة فاسدة يلقي بظلاله على جهود البلاد لتحسين الحكم والشفافية.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن عرض استقالة سولسكي وتعهده بالتعاون مع التحقيق يدل على الاعتراف بخطورة الاتهامات الموجهة ضده. ومع ذلك، فإن التهم الموجهة إلى سولسكي تشير أيضًا إلى تورط عشرات الأفراد الآخرين، بما في ذلك موظفون حكوميون، مما يشير إلى وجود شبكة أوسع من الفساد داخل البيروقراطية الأوكرانية.

يتطرق التقرير إلى المشهد الأوسع لفضائح الفساد في أوكرانيا، لا سيما تلك المتعلقة بالمشتريات العسكرية بعد الغزو الروسي في عام 2022. وتسلط إقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لوزير دفاع البلاد العام الماضي بسبب فضائح المشتريات الضوء على حجم قضايا الفساد التي تواجه أوكرانيا. حتى داخل أجهزتها الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعليق نائب رئيس المجلس الإقليمي في منطقة زابوريزهيا بسبب فضيحة رشوة يسلط الضوء بشكل أكبر على الطبيعة المستوطنة للفساد على مختلف مستويات الحكومة.

بشكل عام، يعد اعتقال ميكولا سولسكي بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي تواجهها أوكرانيا في استئصال الفساد وإعادة بناء ثقة الجمهور في مؤسساتها. وبينما تبحر البلاد في طريقها نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي، تظل معالجة الفساد أولوية حاسمة لضمان التنمية المستدامة وتعزيز إطار حكم أكثر مساءلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

بحث جهود حل الأزمة الليبية.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي المستشار عقيلة صالح.. اليوم

ترشيحاتنا

إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات أطباء الأسنان بالقاهرة وبدء عملية الفرز

افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بمقر النادي الأهلي

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

قمت بقطع الصلاة مخافة حصول الأذى لطفلي.. فما حكم الشرع؟ الإفتاء تجيب

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مي عاطف: هدفنا منافسة رياضية شريفة لجميع الفرق

مصدر رفيع المستوى: تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ