عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع الروسي : لا تريد الصدام العسكري مع الناتو

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن ملخص ما صرح به وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال مشاركته في قمة شنجهاي في كزاخستان أكد أن بلاده لا تريد مواجهة الناتو أو الصدام العسكري مع الناتو، على الرغم من أن الحلف يمول ويسخر ما لديه من قدرات عسكرية إلى القوات الأوكرانية لمواجهة روسيا، إلا أن موسكو لا تريد هذه المواجهة.

 

وأضاف مشيك، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تحدث عن أن بلاده تطمح لتشكيل عالم متعدد الأقطاب ولعل قمة شنجهاي هي دليل على أن هذا العالم بدأت ملامحه تتشكل بعد العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى تلميحه للتخوف الروسي من مواصلة القوات الأوكرانية استهداف محطة زاباروجيا النووية والكارثة التي يمكن أن تحدثها هذه الهجمات التي تقوم بها القوات الأوكرانية

 

وأكد أن ما تريده موسكو الآن ليس المواجهة العسكرية مع الناتو، لأن القيادة الروسية تعلم جيدًا الحجم العسكري والقدرة العسكرية التي يتمتع بها حلف الناتو، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أقوى جيوش في العالم إن لم تكن هى الجيش الأول في العالم، لكن موسكو دائمًا ما تتحدث عن أنها مستعدة لأي مواجهة عسكرية وأن الأسلحة الروسية تتفوق على الأسلحة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

ترشيحاتنا

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

سقط أرضًا بجوارها | شاهد حادث سيارة بن غفير وانقلابها .. فيديو

مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟

تاجر خردة .. كشف لغز سرقة شركة كهرباء الأقصر

في حادث سيارة | إعلام عبري : نقل بن غفير إلى المستشفى

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ