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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاصفة ترابية بالأقصر تتسبب فى وقف الحركة الملاحية .. شاهد

صدى البلد

تابع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر موقف الحالة الجوية الحالية من ديوان عام المحافظة، حيث أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الموقف أولا بأول وعدم مغادرة مواقعهم لحين استقرار الحالة الجوية .

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كما  تم التنسيق مع اللواء دكتور حسن عبد العزيز  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،
حيث قامت شرطة المسطحات المائية  بإيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح كما تم ايقاف عبارات الأهالي والمراكب الشراعية ومراكب النزهة لحين تحسن حالة الجو، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق الرئيسية بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة والطرق التى تم غلقها هى الصحراوى الغربي والصحراوي الشرقى والطريق الزراعي لحين تحسن الجو وهدوء الرياح مع انتشار فرق مرورية متحركه على الطرق ، وتم التنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة لمتابعة خطوط السير الداخلية .

وفى هذا السياق  أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن رفع درجة الاستعداد القصوى  بدءا من اليوم وحتي استقرار الحالة الجوية  ، مضيفا يرجى توخي الحظر وإبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بأى بلاغ في حينه على رقم 0952374903.

 

الأقصر الاستعداد القصوى الحركة الملاحية الشبكة الوطنية للطوارئ الصحراوى الغربى المسطحات المائية المراكب الشراعية هيئة الأرصاد الجوية حركة الملاحة النهرية حركة الملاحة خدمات الطوارئ والسلامة

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