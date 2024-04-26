بالإنفوجراف والفيديو.. رصد أنشطة التضامن الاجتماعي في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 19 إبريل إلى 25 إبريل 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 19 إبريل:



- البرنامج القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" يطلق مرحلته الثانية لتدريبات أهالي حلايب وشلاتين ويستكمل تدريباته بالجامعات والمعاهد من خلال 92 تدريبا بإجمالي 6000 طالب وطالبة.

- جهود مكثفة للفرق اللوجيستية بالهلال الاحمر المصري على مدار الساعة لاستقبال وتجهيز المساعدات الانسانية العاجلة القادمة عبر مطار العريش الدولى لنقلها عبر الجسر البري لتصل إلى الهلال الاحمر الفلطسيني.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يطلق يوما رياضياً للفتيات المتعافيات من تعاطى المخدرات في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة الدمج.

السبت 20 إبريل:



- وزارة التضامن الاجتماعى توقع وثيقة مخاطر زواج الأقارب بالتعاون مع وزارات الصحة، والشباب، والمجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة للسكان،ومؤسستا "مصر بلا مرض" و"فاهم" للتوعية بمخاطر زواج الأقارب بتشريف قداسة البابا تواضروس الثاني.

- البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي يعلن عن تطوير 1,170 فصل حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة لخدمة 24,000 طفل مع التركيز على المحافظات الحدودية.

- القباج تستهل زيارتها لمحافظة أسوان بحضور افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن الفن جزء أساسي من قوة مصر الناعمة ومن تشكيل وعي مجتمعاتها.



الأحد 21 ابريل:

• وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان يزوران قرية "عرب سهيل" بالنوبة، وويعقدان حوارا مجتمعيا حول قضايا الوعي الأسري والمواطنة وحقوق المرأة والطفل، وتعلن عن تحمل تكلفة تطوير مسرح جمعية تنمية المجتمع بعرب سهيل.

- ويشهدان اصطفاف للمراكب الشراعية لاستعراض الرسائل الإيجابية التي يستهدفها برنامج "وعي" لتعزيز تنمية الأسرة والمجتمع، بحضور ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- القباج تعقد حواراً مع منظمات المجتمع المدني بأسوان بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستعرض عمل الجمعيات في أسوان وقضايا اللاجئين، وتستمع للتحديات القائمة للمساهمة في حلها.

- مديرية التضامن الاجتماعى بقنا تشهد فعاليات ختام مشروع التمكين الاقتصادي ودعم ذوي الإعاقة وتنميةالمجتمع بمركز دشنا المنفذ بالتعاون مع مؤسسةصناع الحياة وبتمويل 14 مليون جنيه من مؤسسة بنك مصر.

الإثنين 22 ابريل:

- في اليوم الثالث لزيارتها لاسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أنشطة برنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات الأشقاء السودانيين في مصر بحضور وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسوان ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

- ويشهدون تدريبا للرائدات الاجتماعيات على قضايا برنامج "وعي" بمحافظة أسوان، ويناقشون أهم المشكلات المجتمعية، والقباج تشيد بعمل الرائدات وتؤكد أنهن سفراء الوصل بين الدولة والمجتمع، وجنود حماية الوعي الإيجابي.

- القباج تتفقد سوق الأحمدية الحضاري بمحافظةأسوان، وتعلن توفير حزمة من المزايا والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة المنتقلين إليه كما تتفقد مول " فيلة" بوسط أسوان .. وتوجه بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين.

- وتعلن عن إطلاق ستوديو لصناعة الأفلام إهداءً من وزارة التضامن الاجتماعي لجمعية مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة لتمكين الفنانين الشباب في صعيد مصر من المشاركة في صناعةالسينما.

الثلاثاء 23 ابريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفدا من دولة العراق الشقيقة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الاستفادة من التجربة المصرية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين.

- وزارة التضامن الاجتماعى تطلق تدريب 500 موظف على مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقيات المهنية، ضمن سلسلة بناء قدرات العاملين فى المجال الإداري تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الإدارى ورؤية مصر.

- صندوق عطاء للاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقةيطلق ورش تدريبية (TOT) لكادر التدريس بالجامعات حول "سبل التحرك الآمن لذوي الإعاقة البصرية" في إطار مشروع "نحو جامعات دامجة" للطلبة المكفوفين.

- القباج توجه فريق التدخل السريع بسرعة التدخل لإنقاذ المسنين فاقدي الرعاية، والفريق ينقل كبار السن المرضى لمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، أو لدور رعاية المسنين لتوفير الرعاية المناسبة.



الأربعاء 24 ابريل:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفيرة دايكي بوتسيل المبعوثة الخاصة لوزارة خارجية المانيا والسفير الألماني لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، ولمعرفة أولويات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري للتمويل في الفترة القادمة.

- وتستقبل وفد خبراء من جامعة الدول العربية لمناقشة وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر لتضمينه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

- بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعيبمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، والقباج تؤكد على أهمية إتاحة فرصة ثانية وتكافؤ الفرص في التعليم.

- بنك ناصر الاجتماعي يعلن إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي البنوك وكبري شركات القطاع الخاص بشروط ميسرة لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية متميزة إلي جانب دوره الاجتماعي.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاء علمى لمناقشة فرص وتحديات التنمية فى المجتمعات الصحراوية، واللقاء يرصد الجهود التي تم إنجازها، وأهم الفرص والتحديات بهذه المجتمعات.

الخميس 25 ابريل:



- الهلال الاحمر المصري في إطار جهوده إزاء احداث قطاع غزة يشارك بالتنسيق مع القوات الجوية في عمليات الانزال الجوى للمساعدات الانسانية العاجلة للمحاصرين بشمال القطاع .

- ويستعرض جهوده فى التعامل مع الازمة السودانية منذ اندلاعها، والتي تشمل توزيع مواد غذائية لإجمالي مليون و800 ألف مستفيد، والدعم النفسي لأكثر من 15,000 مستفيد، وإعادة الروابط الأسرية لإجمالي 12,940 مستفيدا.

- بالتعاون بين القباج وفودة، محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس حضانة الحديقة المركزية بشرم الشيخ كنموذج حضانة متطورة وغير نمطية وبتمويل 16 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى.

- وبالتعاون مع محافظة شمال سيناء، محافظ شمال سيناء يفتتح حضانتين في مدينه رفح الجديدة مجهزتين بافضل الاساليب العلمية لخدمة اهالى رفح.

- وزارة التضامن الاجتماعى تبدأ سلسلة تدريبات لبناء قدرات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية ومراكز خدمات الطفولة بشمال سيناء بالتعاون مع اليونيسف فى اطار تقديم الدعم والخدمات للأشقاء الفلسطينيين الوافدين من غزة.

- القباج تشارك في احتفال أعياد تحرير سيناء الذي عقده مجلس القبائل والعائلات المصرية في حضور عدد من المسئولين في القطاع الحكومي والأهلي والإعلامي ونخبة من فناني مصر.

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