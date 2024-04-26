جلسة خاصة لثلاثي حراسة مرمى الزمالك مع فيسنتي

عقد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الثلاثي محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب "با جو"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

شهدت الجلسة شرح العديد من المواقف الفنية التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة وكيفية التعامل معها، بجانب تصحيح بعض النقاط الخاصة بالتمركز.



ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.