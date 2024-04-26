بكري : مصر تدفع بخطة ثلاثية لحقن دماء الشعب الفلسطيني

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك محادثات أمنية ودفع للمفاوضات حول وقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصدر رفيع المستوى قال اليوم إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وتابع “يسعى الوفد المصري لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الانسحاب الإسرائيلي ومنح حرية الحركة على الطرق الرئيسية في غزة، وهو عودة النازحين إلى شمال غزة”.

خطة ثلاثية

وأضاف بكرى هناك خطة ثلاثية البنود تدفع بها مصر لوقف التصعيد تشمل وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، وبدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

واستكمل مصطفى بكري: مصر لا تتآمر ولا تتطاول على أحد، وسياسة مصر الخارجية متوازنة لحل القضية، والشعب المصري لا يمكن أن يزايد أحد عليه، والمشككين الذين يتقولون على رجال الجيش والشرطة لصالح المخابرات الأمريكية لا يستحقون تراب الوطن.



