كيف حافظ على جوازه 40 سنة؟ محمد التاجي يكشف | فيديو

كشف الفنان محمد التاجي عن سر نجاح زواجه على مدار 40 عاما ، قائلا :" تحمل المسؤولية وتعيشها على الحلو والمر واحنا مش ملائكة وكل واحد فينا فيه المشاعر الانسانية كلها ".

وتابع “ التاجي “ ، خلال لقائه لبرنامج ” كلام الناس ” مع الاعلامية ياسمين عز ، والمذاع على فضائية “ ام بي سي مصر ” ، أنه لا يوجد بيت خالي من المشكلات ، ولكن الاهم هو كيف نصل بتلك المشاكل الي اين وكيف نحجمها ".

وتابع : غير صحيح فكرة زرع الكراهية ضد طرف او تفريق الاطفال بين الام والاب .

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