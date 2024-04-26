الكونفدرالية| وزير الرياضة يطمئن على بعثة نادي الزمالك بعد وصولها إلى غانا

اطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على بعثة نادي الزمالك؛ بعد وصولها إلى غانا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي ورئيس البعثة؛ استعدادًا لملاقاة فريق دريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلى السفير أيمن يوسف سفير مصر في غانا؛ لتسييره كل الإجراءات اللازمة لبعثة نادي الزمالك فور وصولها إلى غانا، وكذلك وزير الرياضة الغاني الذي وجه بتيسير جميع متطلبات بعثة نادي الزمالك خلال تواجدها في بلاده.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين (دوري الأبطال والكونفدرالية)؛ لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

وأشار إلى أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.