أسامة السعيد: السياسة المصرية توجت تضحيات أبطالنا في سيناء.. فيديو

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن السياسة المصرية توجت ما قدمه أبطالنا من تضحيات في سيناء.

وأضاف الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، على قناة "إكسترا نيوز"،: "العالم أدرك قوة الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 1973"، موضحا: أجبرنا الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة النظر في سياستها بالشرق الأوسط".

واستطرد: "المصري هو خلاصة عصور كاملة من التجارب والخبرات"، متابعا: "سيناء أرض الديانات لها مكانة كبيرة لدى شعوب العالم".