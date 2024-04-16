رئيس تحرير «الأخبار»: الصحافة القومية حصن أساسي ودرع للدفاع عن الوطن.. فيديو

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الجميع شركاء في حماية هذا الوطن وتحمل مهنة ورسالة ومهمة الدفاع عنه، مردفا: «فلسفة التغيرات الصحفية جزء مهم من شعار الجمهورية الجديدة لأننا جزء من هذه التجربة الوطنية المهمة التي تقوم على فكرة العلم والعمل، التي قالها دائما الرئيس السيسي وتحدث عنها».

وأضاف «السعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هذا يترجم أيضا في عملنا، فجميعنا تحدث عن أساليب للإدارة والتطوير وإنتاج محتوى مختلف، وهذا علم، وفي نفس الوقت هذا عمل».

وتابع: «المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية الصحافة على تواصل مستمر، وكانت أول رسالة له هي الاعتماد دائما على الكفاءات، وهذه مسألة مهمة، ورسالتي للدولة المصرية بأن الصحافة القومية حصن أساسي وأداة مهمة ودرع للدفاع عن الوطن، ودور الصحافة القومية في ثورة 30 يونيو يدرك تماما ما فعلته هذه الصحافة الوطنية لدعم إرادة الشعب المصري».