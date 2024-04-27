مظاهرات تضامنية مع غزة في المغرب

نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة 104 مظاهرات في 56 مدينة بالمملكة دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها؛ قالت الهيئة : “استجابة لنداء الهيئة خرج الشعب المغربي للجمعة 29 على التوالي في 104 مظاهرات بـ 56 مدينة، نصرة لغزة وفلسطين في جمعة طوفان الأقـصى المنظمة تحت شعار: 200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة”.

وأضافت الهيئة "تأتي هذه الفعاليات، بمناسبة مرور 200 يوم على الإبادة الجماعية المرتكبة في حق سكان غزة حيث ندد المتظاهرون بالاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى المبارك من طرف المستوطنين”.

وأكد المشاركون من خلال الشعارات والملصقات التي رفعت تضامنهم غير المشروط مع الشعب الفلسـطيني، واستمرارهم في الحراك الداعم لغزة حتى وقف الحرب الحالية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة”، وفق البيان.

ومن بين المدن التي عرفت المظاهرات، القنيطرة والدار البيضاء والجديدة وبرشيد (غرب) وتطوان (شمال)، وبركان (شرق) وبوتيرة شبه يومية، وكذا العاصمة الرباط.