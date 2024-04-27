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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 27 أبريل 2024

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم، السبت، 27- 4-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.05 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.06 جنيه للشراء، و13.02جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

 

13.06 جنيه للشراء.

13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.05 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.05 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.05 جنيه للشراء. 

13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.12 جنيه للشراء.

13.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.05 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.05 جنيه للشراء.

13 جنيها للبيع.

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