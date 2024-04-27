عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

زلزال مرتقب| عالم الزلازل الهولندي يفجر مفاجأة.. وهذا مكانه

صدى البلد

تثير تنبؤات العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس، الجدل بين الجميع بسبب تنبؤاته بوقوع زلازل قوية ومدمرة قبل حدوثها بفترة، وتزداد إثارة الجدل عقب تحقيق تنبؤات العالم الهولندي التي يحذر منها.

زلزال في هذه المنطقة

نبه عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليوم وغدًا في تايوان ومحيطها.

وكتب عالم الزلازل الهولندي معلقًا على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS: “هناك تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء)”.

وأشار هوجربيتس إلى أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالا بحدوث هزة قوية في 27/28 أبريل.

وحسب تعريف SSGEOS على موقعها؛ فإن الهندسة المحددة بين الأجرام السماوية المرتبطة بالزلازل تسمى “هندسة الكواكب الحرجة” أو الهندسة القمرية الحرجة، وهي لا تؤدي دائما إلى هزات أو زلازل قوية.

ويدافع هوجربيتس، بكل قوة؛ عن نظريته التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تراكم الضغط في قشرة الأرض والشحنة الكهرومغناطيسية الناتجة عن هندسة الكواكب الحرجة؛ ما قد يؤدي إلى الزلازل الكبيرة أحيانًان في حين أن جميع العلماء يرفضون تلك النظرية، معتبرين أنها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكوكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض.

ويشار إلى أن زلزالا قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب 

الساحل الشرقي لجزيرة تايوان، في مطلع إبريل الجاري، حسبما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية “سي إن إيه”، نقلا عن الحكومة التايوانية، بأن ما لا يقل عن 62 شخصا أصيبوا جراء الزلازل.

وأوضح مركز علم الزلازل التابع للحكومة التايوانية، أن مركز الزلزال تم تحديده في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين، على عمق 15.5 كيلومتر، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح المركز، أن الزلزال القوي تسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، مبينا أن شدة الزلزال كانت الأعلى في هوالين حيث بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.

وحذرت الحكومة التايوانية من خطر تسونامي في مناطقها الساحلية، فيما فقدت 354،534 أسرة الكهرباء بعد الزلزال، لكن 95% منها، أو 342،968 أسرة، استعادت الكهرباء، ولا يزال إجمالي 11،566 أسرة بدون كهرباء.

وحذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، الشهر الماضي، عقب غياب طال عدة شهور، من نشاط زلزالي قادم في الكرة الأرضية، مما أثار القلق والذعر بين رواد السوشيال ميديا حول العالم.

وأرجع فرانك هوجربيتس السبب لحدوث اقترانات حرجة للكواكب قد ينشأ عنها نشاط زلزالي عنيف.

وقد أدت تحذيرات هوغربيتس المتكررة إلى حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية، منها زلزال تركيا المدمر الذي أودى بحياة الآلاف في فبراير الماضي، وكذلك زلزال المغرب الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف.

توقعات العالم الهولندي

يُذكر أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس اشتهر منذ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فبراير الماضي، وتسبب بمقتل نحو 50 ألف شخص، حيث كان قد توقعه قبل حدوثه بثلاثة أيام، وربط حدوثه بهندسة الكواكب الحرجة وقتها.

وكذلك توقع هوغربيتس زلزال المغرب في سبتمبر الماضي الذي أودى بحياة 3 آلاف شخص. كما توقع عدة زلازل متزامنة هزت الأرض خلال الشهور والأسابيع الماضية، وكان قد حذر منها مسبقا.

وتنتشر تحذيرات هوغربيتس مثل النار في الهشيم، وتتناقلها المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بكثافة. 

وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم، بسبب أنها اشتملت على تحذيرات من هزات قوية مرتقبة كل حين، مع ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها، وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

إلا أن العلماء يرفضون تلك النظرية، ويصرّون على أنه لا توجد أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها، كما يؤكدون أنه لا يوجد أي أساس علمي يبرهن على أن حركة الكواكب واصطفافها قد تؤثر على الأرض في صورة أنشطة زلزالية.

ويرأس عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة بن غفير.. ملف حافل بالمخالفات المرورية والاستهتار

انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق.. الوزراء يرد

زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق قذائف راجمة صواريخ متعددة

رئيس بوركينا فاسو يهاجم كوت ديفوار: علينا التوقف عن النفاق

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

زلزال مرتقب| عالم الزلازل الهولندي يفجر مفاجأة.. وهذا مكانه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

باستثمار 600 مليون جنيه استرليني.. إطلاق سيارة ميني آيسمان الجديدة

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ