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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة رحيل فاطمة مظهر في شهر رمضان

فاطمة مظهر
فاطمة مظهر

تحل اليوم السبت 27 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة فاطمة مظهر، التي ولدت في 2 يونيو عام 1943، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2022، عن عمر يناهز الـ 79 عاما. 

 

فاطمة مظهر ومسيرتها

بدأت الفنانة فاطمة مظهر مسيرتها الفنية عام 1969 من خلال اشتراكها بثلاثة مسلسلات وهما “أغاني في بحر الآماني” و”الفتي برهان” و”الفنان والهندسة” وكذلك الفيلم السينمائي “أسرار البنات”.

وفي السينما شاركت في عدة أفلام سينمائية ومنها “الأحضان الدافئة، أسرار البنات، شياطين البحر، السلم الخفي، بائعة الحب، الأسطي المدير، الاتحاد النسائي”… وغيرهم وقدم ايضا مسرحيتين وهما “الرهائن” و”بلدي يابلدي”.

كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها “القاهرة والناس، برج الأكابر، الشاطيء المهجور، ليالي الحصاد، إصلاحية جبل الليمون، من أجل ولدي، بين السرايات، القضاء في الإسلام، اللعب في الوقت الضائع”… وغيرها.

كما تألقت الفنانة فاطمة مظهر في المسلسل الشهير “ابنائى الاعزاء شكرا” حيث جسدت فيه شخصية زوجة الفنان صلاح السعدني كذلك تعاونت في عدة سهرات تلفزيونية أهمها “الحاج أحمد لا يكذب، الرهان، اعترافات ليلية”… وغيرها.

ومع ديزني فقد قدمت فاطمة مظهر الأداء الصوتي لأول أميرات شركة ديزني “سنووايت” في أول عمل على الإطلاق دبلج الى العربية بمنتصف سبعينات القرن الماضي.

 

فاطمة مظهر وحياتها

الفنانة فاطمة مظهر من مواليد القاهرة يوم 2 يونيو عام 1943 وهي أخت غير شقيقة للفنان الكبير الراحل أحمد مظهر وكان هو المسؤول عن تربيتها حيث أنها تصغره بـ 26 عاماً.

تخرجت فاطمة مظهر من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام منذ حقبة السبعينات وحتى التسعينات.

 

فاطمة مظهر وأعمالها

لعبت الراحلة فاطمة مظهر، العديد من الأدوار الثانية التي لا تنسى، من بينها فيلم الأحضان الدافئة، وتميزت في دور شخصية صديقة البطلة التى قامت بدورها الفنانة زبيدة ثروت. 

وشاركت فاطمة مظهر، في مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا"، الذى قام ببطولته الفنان عبد المنعم مدبولى بمشاركة عدد كبير من النجوم.

 

وفاة فاطمة مظهر

غيب الموت يوم 27 أبريل 2022 -الموافق 26 من شهر رمضان- الفنانة فاطمة مظهر، الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير أحمد مظهر. 

وآنذاك أعلن الفنان مفيد عاشور، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة فاطمة مظهر قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا الفنانه الكبيره  فاطمه مظهر  .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  .. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك  ياعفو ياجواد ياكريم...اللهم آمين يارب العالمين.. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهرة». 

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