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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التعليم يصل الغربية لتفقد المدارس ومتابعة استعدادات الامتحانات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في الغربية اليوم

وصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الغربية.

وتهدف زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة الغربية اليوم، لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى 2023 /2024.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله مقر ديوان عام المحافظة، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمود حجاج، مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل، وناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان، وكيل المديرية، والمهندس محمد رمضان سلامة، مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بالغربية.

وأعرب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة فى انضباط سير العام الدراسي 2023/2024، ودورها فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

من جهته، رحب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ بافتتاح وتفقد معرض مخرجات و نواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، وتفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

كما يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى 2023 / 2024.

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