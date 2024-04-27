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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

136محضرًا لمخالفات مخابز ومستودعات ومحطات وقود والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

                                
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 21 حتى 27 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين                        

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى التوسع في تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالتعاون مع الشركات الغذائية وتوفير سيارات متنقلة محملة بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية  بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة  المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع ، وذلك بالتوازي مع استمرار عمل معارض" أهلاً رمضان"لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع الغرفة التجارية،بما يضمن الحفاظ على استقرار  وتوافر السلع

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وفي ملف توريد القمح ، تم البدء في استقبال الموردين للأقماح المحلية  لموسم 2024 بالشون والصوامع لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ، حيث تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية  لمتابعة أعمال التوريد ، وقد قامت لجان المديرية بمراجعةوالتأكد جاهزية مواقع الاستلام والتخزين والتنسيق مع الزراعة ورؤساء المدن والمرور برفع درجة الاستعداد للموسم وتذليل أية معوقات مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة  في نقل وتخزين القمح

وأسفرت الحملات المنفذة خلال هذه الفترة، عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و3محاضر لعدم وجود سجل زيارات وميزان معتمد، و5 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، و3محاضر لتجميع دقيق بلدي مُدعم ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

و تم المرور على المخابز الساحية والأفرنجية لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الخبز  والتأكيد على الإعلان عن الأسعار ، حيث بدأت المخابز في طرح رغيف الخبز السياحي 80جرام بسعر 1.5جنيها ، والخبز 40 جرام بــ75قرشاً ، و25 جرام بــ50 قرشاً ، ورغيف الخبز الفينو 35 جرام بـسعر 1 جنيه، و50جرام  بــ 1.5 جنيه              

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر  ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).  

وتم تحرير 68 محضرا  في مجال الرقابة على الأسواق العامة والمحلات والأنشطة التجارية ، شملت 27 محضرا  لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و23 محضراً لعاملين في محلات الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية ، و4 محاضر لمحطات وقود لوجود نقص في معايرة الطلمبات ، ومحضرين لمستودعين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول  الخاص بقيد حركة الوارد والمنصرف والرصيد ، و4 محاضر لمستودعات بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية ، و3 محاضر لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 15كجم ، و3 محاضر لمنشآت تجارية لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، ومحضر ضد أحد بائعي السجائر للبيع بأزيد من السعر ، ومحضر آخر لسوبر ماركت لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية

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