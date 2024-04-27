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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعيين: التنسيق مع الجهات الحكومية لعقد ورش عمل للتوعية بمخاطر عمل الأطفال

صدى البلد

يشارك المهندسون الزراعيون من مهندسين ومعاونين وباحثين وعاملين، اهتمام النقابة الشديد بالعمالة الزراعية التي تعتبرها النقابة العامة مكملة لدورها الزراعي ودعما للدخل الفردي للأفراد ودعما للدخل القومي المصري بمشاركة العمالة الزراعية والمهندسين الزراعيين في هدف واحد هو زيادة الإنتاج الزراعي.

وحرصت نقابة المهن الزراعية علي العمالة الزراعية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لهذا القطاع المهم ضمن قطاعات التنمية البشرية المصرية التي هي كنز مصر حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمالة في كل مكان ويعتبرها ثروة مصر النادرة التي تنتشر في كل بقاع العالم وعلي الأخص في دول جامعة الدول العربية التي تلتزم هي الأخرى بقرارات جامعة الدول العربية والحرص علي مؤسسات وعمال الزراعة والصناعة والطاقة في ظل المنطقة العربية بالتوازي مع الدور الدبلوماسي للخارجية المصرية لمتابعة العمالة المصرية في دول أوروبا وباقي الأقاليم الجغرافية من خلال السفير العمالي في كل سفارة مصرية بالخارج.

وتعتزم نقابة المهن الزراعية الترتيب لمؤتمر خاص بالعمالة الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لعرض الجهود المصرية بالتنسيق مع اتحاد التعاونيات الزراعية والتعاونيات ذات الصلة خاصة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات الأهلية .

وفي هذا الصدد أشادت نقابة المهن الزراعية بتقرير وزارة العمل المصرية وبجهودها المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025 والذي أكد أن الدولة المصرية مستمرة وماضية نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة والتي تقدم دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة لمساندتهم في التعليم .

 وأضافت أن نقابة المهن الزراعية سوف تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لعقد ورش عمل للتوعية لمجابهة هذه الظاهرة في قطاع الزراعة .

وفي هذا الإطار تقوم نقابة المهن الزراعية ونقابة المعلمين وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حاليا بالإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع الزراعة في المحافظات الريفية ( تربية دواجن - تربية نحل العسل - تصنيع زراعي - تربية أرانب ...... الخ )  مرحلة أولى في ثلاثة محافظات ( المنوفية - الفيوم - الإسماعيلية.

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