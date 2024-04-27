عمرو دياب يشعل ليل المنامة.. الهضبة يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين

عاش جمهور النجم الكبير عمرو دياب في البحرين ليلة لا تنسى وذلك خلال حفله الغنائي الكبير والذي أقيم على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة.

أجواء خيالية كما وصفها عشاق الهضبة رسمت تفاصيل عديدة في تلك الليلة أبرزها الحضور الجماهيري الغفير والذي يعد الأضخم في مسرح الدانه منذ افتتاحه.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت نفاذ جميع التذاكر فور طرحها وهو ما ظهر بوضوح مع احتشاد الالاف في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات.

وقبل صعود الهضبة للمسرح بدقائق ظل الجمهور يهتف له ويردد أغانيه خاصة مع عرض البرومو التشويقي الذي يسبق صعوده للمسرح عقبته موسيقى أغنية "يا أنا يا لأ" التي انطلق معها صوت عمرو دياب وسط استقبال حافل من جمهوره.

ورحب النجم الكبير عمرو دياب بجمهوره في البحرين مؤكدا سعادته بالتواجد معهم ليزداد حماس الجمهور عندما غنى أغنية " بحبه" ، ثم قدم بعدها مجموعة من أشهر أغانيه وهي لو اتساب ، برج الحوت، وياه، انت الحظ، وقمرين.

بعدها قدم الهضبة ميدلي مميز لأغاني ليلي نهاري، العالم الله، نور العين.



ووسط تفاعل كبير من الجمهور قدم أغنيتي شكرا من هنا لبكرة ، و الكلمة الحلوة واللتين غناهما ضمن الحملات الاعلانية لاحدى شركات الاتصالات .



وحرص عمرو دياب على تقديم مجموعة من أغاني ألبومه "مكانك" وتحديدا أغنية ياقمر التي يرددها معه جمهوره في جميع حفلاته بالاضافة الى اغنية الكلام ليك انت، ثم غنى تملي معاك، ويتعلموا ، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع .



وظهر عمرو دياب خلال الحفل باطلالة كاجوال أنيقة نالت اعجاب الجمهور خاصة وأنه بلياقة ورشاقة كانت محور حديث جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحفل.

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب