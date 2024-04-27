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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق محدود بـ 5 أشجار نخيل وسقف حوش بأسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود في عدد 5 أشجار من النخيل وسقف أحد الأحواش بقرية الفوزة بمركز إدفو شمال أسوان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في أحد الأراضي الزراعية بقرية الفوزة بمركز إدفو، وتبين أن الحريق اندلع في 5 اشجار من النخيل وسطح حوش.

 

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حريق 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح وجميعها خسائر مادية فقط، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

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