العثور على جثة طالبة بكلية العلوم داخل ترعة في الدقهلية

عثر شخص على جثة فتاة فى العقد الثاني من عمرها طافية بمياه ترعة البوهية بقرية الشعلة مركز السنبلاوين بالدقهلية، ليتبين أن الجثمان طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلوم ومقيمة قرية سنفا بميت غمر.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البوهية المارة امام قرية الشعلة التابعة للمركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وقوات الإنقاذ النهري الى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى "إسراء.ا.ن"،19 عاما، طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلوم جامعة الزقازيق - مقيمة قرية سنفا مركز ميت غمر، وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها ثم إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام وبسؤال والدها اقر بان ابنته تعاني من أزمة نفسية حادة ولم يتهم أحد .

وأكد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.