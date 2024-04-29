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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف فراس ياغى المحلل السياسي والخبير فى الشئون الإسرائيلية، آخر تطورات المفاوضات للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك ضغوط كبيرة تمارس على الأطراف المتعددة الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة لتبادل الأسرى، واتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف فراس ياغى، خلال مداخلة عبر زووم من القدس لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن نتيناهو متخوف من أن تسقط حكومته، وأن يذهب لوقف إطلاق نار يستمر لمدة عام، وهو ما يعنى أنه سيذهب لجهات تحقيق فى إسرائيل.

وتابع فراس ياغى المحلل السياسي والخبير فى الشئون الإسرائيلية، أن نتنياهو لديه مخطط للقتال فى القطاع، ولديه توجهات بمحاصرة غزة، ويريد أن يحتل مدينة رفح الفلسطينية، لكنه إذا ذهب لرفح سيزداد عزله وسيواجه الإقليم والمجتمع الدولى، وحتى الآن الجهود المصرية تؤتى أكلها واستطاعت أن تسحب الذراع من يد نتيناهو الذى لايريد وقف إطلاق النار.

 

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