أعشاب طبيعية | خبيرة تغذية توضح طريقة آمنة لإنقاص الوزن .. فيديو

قالت الدكتورة مها عطوة خبيرة التغذية، إن هناك كورس لـ"التخسيس" يعمل على إمساك الشهية، عبارة عن أعشاب طبيعية تملأ المعدة و بالتالي المعدة تعطي إشارة للمخ بالشعور بالشبع، وتساعد على إنقاص الوزن.

وقالت مها عطوة، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس "التخسيس" يساعد غير القادرين على اتباع نظام غذائي لإنقاص أوزانهم، مضيفة أن يساعد على شرب المياه بكميات كبيرة ، مما يساعد على إنقاص الوزن.

وتابعت الدكتورة مها عطوة خبيرة التغذية، أن كورس "التخسيس" يسمح بتناول جميع أنواع الطعام و لكن بكميات صغيرة.