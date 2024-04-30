بيتعلم في أقل من 24 ساعة| أحدث روبوت لن تستطيع تفريقه عن الإنسان

كشفت شركة Sanctuary AI، وهي شركة كندية رائدة في مجال صناعة الروبوتات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، عن النسخة الأحدث من روبوت Phoenix متعدد الاستخدامات، والتي تمثل الجيل السابع من هذا الطراز.

وصرحت الشركة أن هذا الروبوت يقربها أكثر من تحقيق مهمتها المتمثلة في ابتكار "أول ذكاء يشبه الإنسان في الروبوتات على مستوى العالم".

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 12 شهرًا على إصدار شركة Sanctuary الجيل السادس من Phoenix ، وأقل من 16 شهرًا على نشر روبوت الجيل الخامس لأول مرة تجاريًا في يناير 2023.

تشمل التحديثات التي أدخلت على الإصدار السابع تحسينات على الأجهزة، وزيادة مدى حركة المعصمين واليدين والمرفقين، وزيادة متانة اليد، وتحسين الاستشعار اللمسي والحدة البصرية.

ولعل أهم ما يميزه، وفقًا لشركة Sanctuary، أن أحدث طراز من Phoenix يمكنه تعلم المهام في أقل من 24 ساعة، بدلاً من استهلاك أسابيع كما كان يحدث سابقًا، وهو ما وصفته الشركة بأنه "نقطة تحول رئيسية" في أتمتة المهام.

وقال جوردي روز، الرئيس التنفيذي لشركة Sanctuary AI: "من المذهل رؤية التقدم الذي تم إحرازه خلال 11 شهرًا فقط. مع الجيل السابع، لدينا نظام نعتقد أنه الأكثر تشابهًا مع شخص حقيقي من بين جميع الأنظمة المتاحة".

"نحن نرى هذا ليس فقط كركيزة أساسية لعلم الروبوتات بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض، ولكن أيضًا كخطوة مهمة على طريق تحقيق الذكاء العام الاصطناعي، ونحن متحمسون لقيادة التطوير في هذا المجال. كل هذا يؤدي إلى القدرة على جمع كميات متزايدة من بيانات السلوك البشري عالية الجودة والدقة، مما سيؤدي بدوره إلى تسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية ونشرها لدى العملاء."