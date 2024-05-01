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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رغم الضغوط الأمريكية الإسرائيلية.. أستاذ علاقات دولية: من مصلحة أوروبا الاعتراف بفلسطين|فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، إن دول الاتحاد الأوروبي تشكّل ثقلاً استراتيجيًا مهمًا جدًا سواء اقتصاديًا أو عسكريًا أو أمنيًا، بالإضافة للبعد الجيوسياسي بالنسبة لموقعها في الشرق الأوسط، وبالتالي هي معنية حقيقة أكثر من دول عديدة في العالم فيما يتعلق بالمنطقة العربية خاصة القضية الفلسطينية.

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وأضاف "العويمر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هناك توجهًا واضحًا من بعض الدول في أوروبا لتطوير علاقتها مع الدولة الفلسطينية إلى حد الاعتراف بهذه الدولة على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

 

وتابع: "أعتقد أن هذه الدول، خاصة الدول التي لا يوجد ضغط مباشر عليها من قبل أمريكا مثل إسبانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وإيرلندا، ويمكن لبلجيكا أن تعترف بالدولة الفلسطينية".

 

وواصل: "هناك ضغط أمريكي على أوروبا لمنعها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تقع هذه الدول تحت ضغط هائل وكبير للغاية وتحاول أن تتحرر هذا الضغط لأنه من مصالح تلك الدول الاعتراف بها نتيجة للقرب الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية".
 

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