أيمن الرقب: الميناء الأمريكي يفسر سبب العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة

قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن إعلان الجيش الأمريكي ونشر صور للميناء المؤقت في غزة يفسر لنا سبب العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن إنشاء هذا الميناء بمساعدة القوات الإسرائيلية يضع تساؤلات هل هذا الميناء مؤقت وهل هو فعلا لغرض المساعدات الإنسانية أم له أغراض أخرى.

وأشار الي أن الميناء الذي كلف ٢٣٠ مليون دولار سيدخل حيز العمل بعد أسبوعين وهو ما لن يقبله الشعب الفلسطيني، متسائلا هل سيكون هناك قوات أمريكية لاستخراج الغاز الطبيعي أم هذا الميناء دعم لوجيستي لقوات الاحتلال لإتمام عملية رفح.