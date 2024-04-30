ماك شرقاوي: الميناء الحربي الأمريكي في غزة يضمن تواجدها بالقطاع

أكد الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي، عدم وجود ضرورة ولا حاجة لانشاء رصيف الميناء العائم للولايات المتحدة الأمريكية في غزة، يبعد ١٢٠ متر عن العريش، وكذلك مع وجود معبر رفح.

وأضاف ماك شرقاوي، ان وجود ميناء حربي امريكي له دلاله عن وجود قوه امريكيه في غزه وله دلاله اخرى وهو التهجير الطوعي لمن يريد ان يغادر غزه إلى أوروبا وخاصه قبرص.

وأضاف شرقاوي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر الجديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة أي تي سي الفضائية إن هناك قواعد عسكرية في إسرائيل بالإضافة إلى 2000 جندي أمريكي من قوات المارينز لتقديم الدعم الاستخباراتي والتدريبي للقوات الاسرائيليه وأن هذا الميناء وضع قدما لها في غزة كأمر واقع للقبول بأي مفاوضات أو اقتراحات تقدمها أمريكا أو إسرائيل.