حلم كان متأجل سنين|محمد عز يجري بروفة أولى حفلاته الغنائية

أجرى الفنان محمد عز بروفة أولى حفلاته الغنائية والتى يستعد لها خلال هذه الفترة ويحيها خلال أيام قليلة من الآن.



ونشر عز فيديو له من البروفة على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: حلم كان متأجل سنين كتير قوى بس كان دايما معايا مفارقنيش ودلوقتي بيتحقق الحمد لله وان شاء الله قريب ميعاد اولى الحفلات واللي جاي ان شاء الله خير، كرمك يا رب وتوفيقك، اه صحيح انا ممثل وعشقي للتمثيل هو احلي واهم حاجة في حياتي.

ويشارك الفنان محمد عز فى حكاية «شغف» من مسلسل "أسود باهت"، ويجسد عز شخصية رئيس تحرير إحدى الصحف ومدير سهر الصايغ ويبحثان عن الجاني في جريمة قتل ضمن أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل "أسود باهت"



مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة مقسمة على ثلاث حكايات، كل حكاية منها عبارة عن خمس حلقات.

قصة «حكاية شغف»



العمل يدور أحداثه في إطار تشويقي حيث يتورط في جريمة قتل شخص ويكون البحث عن مرتكبها هدف بطلة العمل، والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» وهي بطولة: سهر الصايغ، فريال يوسف، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، إشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، إنتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.