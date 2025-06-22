إيمان السيد تكشف عن طريقتها في التعامل مع مشاهد الصواريخ بالسماء

كشفت الفنانة إيمان السيد طريقتها الطريفة في التعامل مع مشاهد الصواريخ بالسماء، بعدما انتشرت صور عبر السوشيال ميديا بها صورًا لوهج في السماء، اعتقد البعض أنه نتاج الضربات المتبادلة بالصواريخ بين إيران وإسرائيل.

وكتبت إيمان عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام" منشورًا طريفًا عن الأمر قالت فيه: "في الأيام اللي ربنا يعديها على خير دي لازم يكون عندنا وعي ونتكلم مع الأولاد والبنات الصغيرين بصراحة".

وتابعت: "أنا مثلًا جمعت ولاد إخواتي إمبارح وفهمتهم إن لو لاقدر الله في أي لحظة شوفنا وهج جامد في السماء مانبصش علشان عنينا".

واختتمت ممازحةً: “لازم نجري بسرعة نقفل الشبابيك وبعدين ننزل على الأرض في نص الشقة ونلطم”.

وفي رمضان 2025، شاركت الفنانة إيمان السيد بـ"وتقابل حبيب"، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، بدرية طلبة، إيمان السيد، حنان سليمان، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.