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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: استلام 1.1 مليون طن قمح محلي.. والاحتياطي يكفي 3 أشهر

صدى البلد

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استلام نحو 1.1 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد في 13 أبريل الماضي وحتى اليوم، حيث تستهدف استلام 3.5 مليون طن  

وكشف الوزير، في تصريحات له علي هامش مؤتمر الإعلان عن طرح فرصة استثمارية، عن ارتفاع معدل التوريد اليومي إلي 129 ألف طن وهو أعلي من العام الماضي بالرغم من الظروف المناخية والتي أدت إلي تأخر الحصاد .

وأرجع المصيلحي تأخر سفينتي شحن القمح الروسية  بحمولة 60 ألف طن إلى سوء الأحوال الجوية، مؤكداً تحركها صوب الموانئ المصرية، مشيرا إلي الوزارة تستهدف استيراد نحو 5.7 مليون طن خلال العام الجاري.

وأكد وزير التموين  إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن و يكفي شهورا، منوها بأن احتياطي القمح يكفي 3 أشهر، والسكر التمويني أكثر من 11 شهر والزيت 5.4 شهر .

ولفت إلي وجود تعاقدت من اللحوم تكفي 11 شهر، إضافة إلي تحقيق  اكتفاء ذاتي من الدواجن  والأرز 

وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار قال المصيلحي ان نسبة التخفيضات على السلع تتراوح ما بين 15% إلى 35% ، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات تصل إلى 25%، منوها بقيام شركات الجملة والنصف جملة والتجزئة بخفض أسعارها بشكل واضح.

وعن التخفيضات السلعية، قال وزير التموين إن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح ما بين 15% إلى 35%، مشيرا إلى أن متوسط التخفيضات تصل إلى 25%.

وبالنسبة لكارت الخبز الموحد، قال وزير التموين “أعتقد انه عندما نكون احتياطي استراتيجي من القمح ، سيتم إعادة النظر في تطبيق كارت الخبز الموحد”، مشيرا إلي أن الدراسة جاهزة لتطبيقها والشبكة تم اختبارها.

وأرجع المصيلحي تأخر تطبيق منظومة كارت الخبز الموحد، إلي الانتظار لتكوين احتياطي ضخم من القمح، منوها بأن أحداث غزة أرجأت التنفيذ.

وعن موسم حصاد قصب السكر ، قال المصيلحي إنه تم إنتاج  680 ألف طن  سكر من إجمالي ما تم استلامه حتى الآن منذ بدء الموسم في نهاية ديسمبر الماضي بكميات بلغت 7 ملايين طن قصب تم توريدها لصالح التموين، مشيرا إلى أن موسم حصاد  قصب السكر على وشك الإنتهاء خلال 10 أيام.

وعن موسم حصاد بنجر السكر ، أوضح وزير التموين أنه تم إنتاج حتى الآن من 300 إلى 400 ألف طن سكر بنجر وذلك بعد مرور الثلث الأول من الموسم والمستمر حتى يونيو المقبل.

احتياطي القمح اكتفاء ذاتى من الدواجن الإحتياطي الاستراتيجي الاحوال الجوية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية

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