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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمن الجيزة يضع اللمسات الأخيرة لتأمين قداس عيد القيامة المجيد

صدى البلد

شهدت مديرية أمن الجيزة حالة من الاستنفار الأمني عقب وضع خطة أمنية محكمة تهدف لحماية الكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

واجتمع اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالقيادات الأمنية بكافة قطاعات المديرية لاستعراض بنود خطة تأمينات الكنائس بالمحافظة والتي تم البدء في تنفيذها منذ الأسبوع الماضي.

وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها وشملت الخطة التي أعدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين طوال فترة الاحتفالات بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأكد مدير أمن الجيزة في اجتماعه بضباطه على تعزيز الخدمات الأمنية في محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم اكثر من 160 كنيسة والتي من أكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بأبو النمرس وكنيسة العمرانية وإمبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا فيما تعد المطرانية أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية. 

وقال مصدر امني إن الدوريات الأمنية وقوات الانتشار السريع بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتاً إلى أنه سوف يتم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء في شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح. 

وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم نشر ضباط وأفراد المرور في الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً فضلا عن إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الأجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أية محاولات مشبوهة للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن.

قداس عيد القيامة المجيد عيد القيامه المجيد درجة الإستعداد القصوى

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